Kayseri'de 110 firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de düzenlenen operasyonda yakalanan 110 firari hükümlüden 72'si cezaevine gönderildi. Para cezasını ödeyen 38 kişi ise serbest bırakıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, kentte arananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis ve adli para cezası bulunan 110 firari yakalandı.
Hükümlülerden 72'si emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Adli para cezasını ödeyen 38 kişi serbest bırakıldı.
Öte yandan yoklama kaçağı 41 kişi hakkında tebligat düzenlendi.
