Kayseri'de 12 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı
26.11.2025 07:25
IHA
Kayseri'de 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında ‘silahla tehdit' suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. (26) yakalandı.
İşlemleri tamamlanan B.B. cezaevine teslim edildi.