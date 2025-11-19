Kayseri’de 12 yılla aranan şahıs yakalandı
19.11.2025 06:59
Son Güncelleme: 19.11.2025 07:02
İHA
Kayseri'de 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ile yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Melikgazi içesine bağlı Battalgazi Mahallesi’nde şüphe üzerine K.D.’yi (41) durdurdu.
K.D.’nin üzerinde yapılan aramalarda; bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan yapılan kontrollerde, K.D.’nin ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. K.D. ekipler tarafından cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmaların devam edeceği bildirildi.