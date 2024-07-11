Kayseri'de 19 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Kayseri'de A.E.K.'nin (19) Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'ndeki evin giden yakınları, genci yatağında hareketsiz halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde A.E.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, acı haberi alan yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.