Kayseri'de 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Kayseri'de 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan  üyelerine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö. ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.D.'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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