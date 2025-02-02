Kayseri'de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

İldem Polis Merkez Amirliği arkasında önceki gün çıkan silahlı kavgaya karıştıkları gerekçesiyle yakalanan S.C, T.C, B.C, K.C. ve S.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden B.C. (55) ile S.C. (53) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



NE OLMUŞTU?



Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde önceki gün Y.K.Ö, M.K. G.K. ile S.C, T.C. ve B.C. arasında "market sırası" yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgaya karışan şüpheliler, İldem Polis Merkezi Amirliğine götürülmüştü.



Burada ifadeleri alınan şüpheliler arasında karakol binasının arkasında yakınlarının da katılmasıyla yeniden çıkan silahlı kavgada B.G, D.K. ve M.K. tabancayla yaralanmış, olayla ilgili S.C, T.C, B.C, K.C. ve S.C. gözaltına alınmıştı.