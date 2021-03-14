Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kan donduran ifade

DHA 14.03.2021 - 18:21
Kayseri'de öldürülen 3 yaşındaki Alperen Ekinci'nin annesi ve erkek arkadaşının ifadeleri ortaya çıktı.
Olay geçen yıl Haziran ayında meydana geldi. Harun Sezer, birlikte yaşadığı Emel Öner'in oğlu Alperen Ekinci'yi döverek ölümüne neden oldu.
Haklarında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava anne Emel Öner ve Harun Sezer'in savcılık ifadeleri ortaya çıktı.
Sanık Sezer, "Alperen'i, bir çukura Emel ile birlikte gömdük" dedi. Sanıklar hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.