Kayseri'de 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL el geçirildi

Kayseri merkezli 4 ilde Yasa Dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarına yönelik başlatılan operasyonda 58 kişi gözaltına alınırken, banka hesaplarında yasa dışı bahisle bağlantılı 3 milyar 177 milyon 207 bin TL işlem hacmi tespit edildi.

Kayseri'de 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL el geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yasa Dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarına yönelik operasyon başlatıldı.

Kayseri merkezli olarak Antalya, Kırklareli ve Yozgat dahil olmak üzere 4 ilde yapılan operasyona 93 ekip, 4 Özel Harekat timi ve 1 çevik kuvvet timi olmak üzere toplam 338 personel katıldı. sonucunda başkalarına ait banka hesaplarının para karşılığında temin edildiği ve 8 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanıldığı, temin edilen banka hesaplarında yasa dışı bahisle bağlantılı 3 milyar 177 milyon 207 bin TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Suçtan elde edilen geliri soğuk cüzdanlara aktarıp bu soğuk cüzdanlarla yurt dışına çıkarak para akladıkları tespit edilen 58 şüpheli şahıs ise gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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