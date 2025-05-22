Kayseri'de 60 milyon liralık hac vurgunu

Hac ve umreye gitmek isteyenleri dolandıran şebeke, 60 milyon liralık vurgun yaptı.

Kayseri'de polis ekipleri, hac ve umreye gitmek için başvuru yapıp ücret ödeyen kişileri 60 milyon TL dolandırdığı öne sürülen seyahat acentesi sahibi ve yetkililerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.