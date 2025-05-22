Kayseri'de 60 milyon liralık hac vurgunu
Kayseri'de hac ve umreye gitmek isteyenleri tuzağa düşüren şebekeye operasyon yapıldı. Vurgunun boyutlarının 60 milyon liraya ulaştığı dolandırıcılık olayıyla ilgili olarak bir kişi tutuklandı.
Hac ve umreye gitmek isteyenleri dolandıran şebeke, 60 milyon liralık vurgun yaptı.
Kayseri'de polis ekipleri, hac ve umreye gitmek için başvuru yapıp ücret ödeyen kişileri 60 milyon TL dolandırdığı öne sürülen seyahat acentesi sahibi ve yetkililerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
ACENTE SAHİPLERİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda H.D. (51), S.D. (45) isimli acente sahipleri Tokat'ta ve M.U. (62), M.R. (41), M.L. (47) isimli acente çalışanları da Kayseri'de yakalandı.
Aramalarda, 272 pasaport ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden S.D., M.U., M.R. ve M.L., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede adli kontrolle serbest bırakılırken, H.D. ise tutuklandı.
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