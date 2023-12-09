Kayseri'de 7 aracın lastiğini patlatıp "sanki adam öldürdük" dedi: Tutuklandı

İlçeye bağlı Mimarsinan Susurluk ve Delice Sokak’ta meydana gelen olayda park halindeki 7 aracın tekerleklerini bıçakla patlatan bir kişi kaçtı. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri olayı F.D.'nin (25) yaptığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şahıs Alsancak Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.



Küfür etti, tekme salladı



F.D., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kayseri Devlet Hastanesi’nde bulunan Adli Tabipliğe getirildi. Şahıs burada kendisini görüntüleyen gazeteciye küfür edip tekme sallarken, "Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?" diyerek tepki gösterdi.



Tutuklandı



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.