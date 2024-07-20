Kayseri'de 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kayseri'de 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 7 yıl 6 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.K. (30) yakalandı.

Operasyonda S.Ç. (23) de "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan gözaltına alındı.

Aramada, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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