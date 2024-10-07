Kayseri’de 80 asker akşam yemeği sonrası rahatsızlandı
Kayseri 1. Komando Tugayı Köşk Kışla’da 80 asker yedikleri akşam yemeği sonrası kusma ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Kayseri’de yemek sonrası rahatsızlanan çok sayıda asker tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 1. Komando Tugayı Köşk Kışla’da askerler akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayınca durumu yetkililere bildirdi.
Kışlaya çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaklaşık 80 asker yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla şehirde bulunan hastanelere sevk edildi.
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