Kayseri'de 844 otobüs şoförünün karantinası sona erdi

Kayseri'de 13 Nisan'da sağlık kontrolünden geçen 850 özel halk otobüsü şoföründen 6'sının corona virüs testleri pozitif çıkmıştı.

Bunun üzerinde özel halk otobüsü şoförü 844 kişi, karantina altına alınmıştı. Bu dönemde ise, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan planlama ile kentte ulaşımın aksamaması için belediye otobüsleri ve raylı sistem araçlarının sefer sayıları artırıldı.



14 günlük karantina süreleri bugün sona eren 844 kişide, corona virüse rastlanmadı.

Şoförlerin testlerinin negatif çıkmasıyla 385 halk otobüsü de toplu ulaşım ağına katıldı. Kentte azalan servisler yeniden normale döndü.