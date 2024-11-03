Kayseri'de 9,6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.



Dedektör köpeği "Eta"nın katıldığı aramada, bir otomobilin çeşitli bölmelerine gizlenmiş 9 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan C.Y. (33) ile H.E.Y'nin (32) emniyetteki işlemleri sürüyor.