Kayseri'de 9,6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayseri'de bir otomobilde 9,6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de 9,6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Dedektör köpeği "Eta"nın katıldığı aramada, bir otomobilin çeşitli bölmelerine gizlenmiş 9 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

" madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan C.Y. (33) ile H.E.Y'nin (32) emniyetteki işlemleri sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

NTV Özel Dosya: Bordo bereliler böyle eğitiliyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...