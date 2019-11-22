Kayseri'de 9 asırlık camiye takılan plastik tente sökülecek

Kayseri'deki 9 asırlık Kebir Camii’ne kapı üstlerine yapılan plastik tenteler, silüeti bozduğu için tepki toplamıştı.

Danişmend Hükümdari Mehmet Melik Gazi tarafından yaptırılan 884 yıllık cami Kayseri'nin en eski yapısı olarak biliniyor. Camiye gelenlerin dikkatini çekne plastik tentelerin günden olması üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, restorasyon çalışmaları kapsamında kalan tentelerin söküleceğini duyuruldu.



Şu ana kadar tentelerin ise bazı kişi veya kişilerce söküldüğü de belirtildi.