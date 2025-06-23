Kayseri'de acı olay: 6 yaşındaki çocuk ağır yaralı

Kayseri'de birinci kattaki dairenin penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı.

Kayseri'de acı olay: 6 yaşındaki çocuk ağır yaralı

'nin Kocasinan ilçesinde birinci kattaki pencereden düşen 6 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk ağır yaralandı.

Suriye uyruklu M.A, Sahabiye Mahallesi Dr. Ayhan Ada Caddesi'nde bulunan binanın birinci katındaki dairenin penceresinden düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...