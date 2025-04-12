Kayseri'de ahır çöktü: 35 küçükbaş hayvan ve 2 eşek telef oldu

Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Şeyhşaban köyünde yaşayan İsmail Çakmak'a ait kullanılmayan ev ile altında bulunan ahır, kar ve sağanağın etkisiyle çöktü.



Çökme sonucu ahırda bulunan 35 küçükbaş hayvan ve 2 eşek enkazın altında kalarak telef oldu.



Çakmak ve ailesinin ahırın yanındaki başka bir evde yaşadığı ve can kaybının olmadığı öğrenildi.

