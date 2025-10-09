Kayseri'de aile sağlığı merkezinde sıra kavgası: Yaralılar var

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda bulunan Ahmet Gündeş Aile Sağlığı Merkezi'nde sıra meselesi yüzünden vatandaşlar arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, Ahmet Ş. (52), Mahmut S. (60) ve Abdullah S. (34) birbirini dövdü. Kavgaya karışanlardan biri bıçakla yaralandı.



Merkezdekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı üç kişi, kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.