Kayseri'de aileler arasında kavga: 2 ölü

Kayseri'nin Develi ilçesinde iki aile arasında çocukların tartışması nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı kavgada anne ile oğlu hayatını kaybetti, diğer oğlu yaralandı.

Kayseri'de aileler arasında kavga: 2 ölü

'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada anne ile oğlu öldü.

İddiaya göre, Küçükkünye Mahallesi'nde, akraba olan N.D. (55) ile S.A. (55) arasında çocukların kavga etmesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Diğer aile bireylerinin de dahil olduğu kavgada, S.A, aynı zamanda komşusu olan N.D. ile oğulları A.D. (36) ve S.D'ye (40) tüfekle ateş açtı.

N.D. ile oğlu A.D. olay yerinde hayatını kaybetti, S.D. ise yaralandı.

Yaralı S.D. Develi Devlet Hastanesi'ne götürüldü, cenazeler de hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma, şüpheli S.A'yı gözaltına aldı. Ekipler mahallede güvenlik önlemleri aldı.

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