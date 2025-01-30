Kayseri'de apartmanda yangın: 11 kişi dumandan etkilendi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 4 katlı binada yangın çıktı. Apartmanda çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi.

Kayseri'de apartmanda yangın: 11 kişi dumandan etkilendi

Aydınlıkevler Mahallesi Sokullu Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Apartman sakinlerinin bilgi vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kayseri'de apartmanda yangın: 11 kişi dumandan etkilendi - 1

itfaiye ekiplerince söndürülürken, evlerinden çıkmayı kabul etmeyen ve dumandan etkilenen vatandaşlar, balkonlarında zor anlar yaşadı.

Dumandan etkilenen 11 kişiden bir kısmı hastaneye kaldırıldı, bazılarına da olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

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