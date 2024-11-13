Kayseri'de aranan 10 hükümlü yakalandı

Kayseri'de haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu için aranan 10 kişi yakalandı.

Kayseri'de aranan 10 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, 46 ekip ve 117 personelin katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında 3 ay ile 17 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

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