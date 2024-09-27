Kayseri’de aranan 6 şüpheliye gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, saha ve kamera inceleme çalışmaları neticesinde, kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, suçluyu kayırma ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



12 adrese 70 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.



Aramalarda, ruhsatsız 3 tabanca, 2 av tüfeği, 68 tabanca fişeği ile 15 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.



Gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.