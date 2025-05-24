Kayseri'de aranan beş şüpheli yakalandı

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyon ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan beş zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde şok uygulama gerçekleştirdi.

Uygulama sırasında 3 bin 245 kişi ve 1090 araç sorgulandı, 237 park ve bahçe kontrol edildi.

Çeşitli suçlardan aranan beş şüphelinin yakalandığı uygulamalarda, dört kişi hakkında da uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Ayrıca bir hacizli, bir de çalıntı araca el konuldu.