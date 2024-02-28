Kayseri'de aranan şüphelilere operasyon: 15 gözaltı

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde başta "hırsızlık" suçu olmak üzere çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
34 ekip, 91 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11'i "hırsızlık" suçundan olmak üzere 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, cezaevine teslim edildi.
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