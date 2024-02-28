Kayseri'de aranan şüphelilere operasyon: 15 gözaltı

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 11'i hırsızlık suçundan olmak üzere 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de aranan şüphelilere operasyon: 15 gözaltı

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde başta "" suçu olmak üzere çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

34 ekip, 91 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11'i "hırsızlık" suçundan olmak üzere 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, cezaevine teslim edildi.

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