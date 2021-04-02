Kayseri’de arkadaşını öldüren cinayet zanlısı yakalanacağını anlayınca intihar etti

Kayseri'nin Develi ilçesinde polis ekipleri tarafından toprağa gömülmüş bir erkek cesedi bulundu.



Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda cesedin Emrah Balkaş'a ait olduğu tespit edildi.

İddiaya göre Emrah Balkaş, uyuşturucu ticareti yaptıkları sırada çıkan tartışma sonucunda arkadaşı Eyüp Y. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Emrah Balkaş’ın cenazesi hastane morguna kaldırılırdı.

Cinayet failinin yakalanması için başlatılan arama sonucunda Eyüp Y.’nin Yukarı Fenese Mahallesi'ndeki bağevinde kaldığı belirlendi. Ekipler zanlıyı yakalamak üzere harekete geçti.



Polisleri gören Eyüp Y., yakalanacağını anlayınca başına dayadığı tabancayla intihar etti. Eyüp Y'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.