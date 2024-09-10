Kayseri'de Atatürk Anıtı'na saldıran iki kişiye hapis cezası

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran biri kadın iki sanık 4 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na saldıran iki kişiye hapis cezası

14. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Y.K. ve yeğeni Z.A. ile avukatları katıldı. Hakim, hastaneden her iki sanık yönünden de akıl sağlıklarının yerinde olduğuna dair rapor geldiğini belirtti.

Savcı mütalaasında, her iki sanığın da "'ün hatırasına hakaret" ve "Atatürk büstüne zarar verme" suçlarından cezalandırılmasını, cezaevinde kaldıkları süre göz önünde bulundurularak hükümle birlikte tahliyelerini istedi.

Sanık Y.K, suçlamaları kabul etmedi. Sanık Z.A. da hakarette bulunmadığını iddia ederek beraatini istedi.

Duruşma hakimi, sanıklara "Atatürk büstüne zarar verme" suçundan 2 yıl 6'şar ay, "Atatürk'ün hatırasına hakaret" suçundan ise 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verdi.

Sanıklarda pişmanlık belirtisi görmedikleri için cezada indirimi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına gerek olmadığını belirten hakim, alınan ceza miktarı ve sanıkların cezaevinde kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine hükmetti.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na 16 Haziran'da 2 kişinin baltayla zarar verdiğini görenlerin ihbarı üzerine polis ekipleri, Y.K. ve yeğeni Z.A'yı yakalamıştı.

Polis ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi zabıta personelinin incelemesinde, anıtta 13 darbe izi tespit edilmişti. Belediye görevlileri, anıttaki darbe izlerini silmişti.

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