Kayseri'de bağ evinde mahsur kalan kadın ve ailesi kurtarıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle bağ evinde mahsur kalan diyabet hastası kadın ve ailesi kurtarıldı.

Kayseri'de bağ evinde mahsur kalan kadın ve ailesi kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çevril Mahallesi'nde bulunan bağ evinde yoğun ve tipi nedeniyle mahsur kalan hastası F.K. ve 3 kişilik ailesi evden çıkamadıklarını ve insülin iğnesinin bittiğini 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine AFAD Koordinesi ile bölgeye ulaşan Gökbörü Arama Derneği ekipleri, yoğun bir çalışma ile bağ evine ulaştı.

Bağ evinden alınan F.K. ve ailesi Erkilet Bulvarı üzerinde bulunan kendilerine ait araca ulaştırılarak, kendi imkanları ile hastaneye gitmeleri sağlandı.

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