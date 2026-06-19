Kayseri'de bahçe duvarı devrildi. Bir işçi hayatını kaybetti

19.06.2026 18:29

Kayseri'de bahçe duvarı devrildi. Bir işçi hayatını kaybetti
NTV

Kayseri'de devrilen bahçe duvarının altında kalan işçi yaşamını yitirdi

AA
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Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde devrilen bahçe duvarının altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 43. Cadde üzerinde inşaatı devam eden fabrikanın bahçe duvarı işçi C.G'nin (38) üzerine devrildi.

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

 

Ekiplerin yaptığı incelemede C.G'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

 

Cenaze, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak morga konuldu.