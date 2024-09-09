Kayseri'de balık keyfi faciaya dönüştü: 1 ölü

Kayseri'de balık tutmak için gittikleri barajda dönüş yolunda suya düşen 1 kişi öldü, mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Kayseri'de balık keyfi faciaya dönüştü: 1 ölü

Kocasinan ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yamula Barajına tutmaya gittikten sonra dönüşe geçen 3 arkadaştan Salih Araç (34) suya düşerek kayboldu. Arkadaşının suya düştüğünü gören M.E.S. girdiği suda çamura saplanırken, yabancı uyruklu İ.A. ise çıktıkları tepede mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık, UMKE, itfaiye, Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Jandarma balık adamlar suda kaybolan şahsı aramak için baraja girdi. Bu sırada çamura saplanan ve tepede mahsur kalan 2 kişi de ekipler tarafından kurtarıldı.

Suya düşen Salih Araç'ın cenazesi yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından bulundu. Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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