Alınan bilgiye göre, ailesiyle piknik yapmak amacıyla Ağcaşar Barajı'na giden Sümeyye Koç, göle düşerek gözden kayboldu.
Ailesinin ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı.
Koç'un yakınları da olay yerine gelerek çalışmaları izledi.
Sümeyye Koç'u arama çalışmaları devam ediyor.
Kayseri'de baraj gölüne düşen çocuk kayboldu
Anadolu AjansıTürkiye
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde baraj gölüne düşen 15 yaşındaki çocuk kayboldu.
Alınan bilgiye göre, ailesiyle piknik yapmak amacıyla Ağcaşar Barajı'na giden Sümeyye Koç, göle düşerek gözden kayboldu.