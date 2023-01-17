Kayseri'de belediye ve halk otobüsü çarpıştı: 29 yaralı

Kayseri'de Onur K.'nin kullandığı otogar hattında çalışan belediye otobüsü, Melikgazi ilçesi Talas Bulvarı'nda yolcu almak için duran Sancak G. kontrolündeki halk otobüsüne çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.



Kaza nedeniyle araçta sıkışan sürücü Onur K., itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.



Yaralanan sürücüler ile 27 yolcu kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Bazı yaralıların kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği belirlendi.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.