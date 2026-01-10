Kayseri'de beze emdirilmiş uyuşturucu madde bulundu: 4 gözaltı
10.01.2026 11:11
İHA
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarda bir otomobilde beze emdirilmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Ankara yolundaki uygulama noktasında bir otomobilde detaylı arama yapıldı.
Aramalarda aracın arka koltuk başlığındaki kafalığın içerisinde saklanan 7 parça halindeki toplam 4 bin 233 içimlik beze emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Arama yapılan araçta bulunan M.A.Ü., H.M., S.Ü. ve İ.P. hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem başlatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.