Kayseri'de beze emdirilmiş uyuşturucu madde bulundu: 4 gözaltı

Alınan bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Ankara yolundaki uygulama noktasında bir otomobilde detaylı arama yapıldı.

Aramalarda aracın arka koltuk başlığındaki kafalığın içerisinde saklanan 7 parça halindeki toplam 4 bin 233 içimlik beze emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Arama yapılan araçta bulunan M.A.Ü., H.M., S.Ü. ve İ.P. hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.