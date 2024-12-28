Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de Sivas Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde dün saat 23.00 sıralarında iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken, 1 kişi ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, olaya karıştığı belirlenen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.