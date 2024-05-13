Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kayseri'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga çıktı. Kavgada iki kişi yaralanırken polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kocasinan ilçesi Serçeönü Mahallesi Ahievran Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Murat K. ve Recep K., bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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