Kayseri'de bıçaklı kavga: Biri 16 diğeri 17 yaşında

Kayseri'de 18 yaşından küçük kızlar arasında bıçaklı kavga çıktı.

Kayseri'de bıçaklı kavga: Biri 16 diğeri 17 yaşında

16 yaşındaki kız, 17 yaşındaki kızı bıçakladı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan Tuna Parkı'nda gerçekleşti.

16 yaşındaki D.A., ile 17 yaşındaki S.Ç. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada D.A., bıçakla S.Ç.'yi yaraladı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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