Kayseri'de bıçaklı kavga: Biri 16 diğeri 17 yaşında
Kayseri'de 18 yaşından küçük kızlar arasında bıçaklı kavga çıktı.
16 yaşındaki kız, 17 yaşındaki kızı bıçakladı.
Olay, saat 23.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan Tuna Parkı'nda gerçekleşti.
16 yaşındaki D.A., ile 17 yaşındaki S.Ç. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada D.A., bıçakla S.Ç.'yi yaraladı.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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