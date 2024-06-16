Kayseri’de bir anne oğlunu ekmek bıçağıyla yaraladı

Kayseri’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir anne, 8 yaşındaki oğluna ekmek bıçağı fırlattı. Fırlatılan bıçak, küçük çocuğu bacağından yaraladı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, anne gözaltına alındı.

Kayseri’de bir anne oğlunu ekmek bıçağıyla yaraladı

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’nin Kocasinan ilçesinde annesinin fırlattığı bıçakla yaralanan 8 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Yeşilmahalle Araplı Sokak’taki müstakil evde yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen E.N, henüz belirlenemeyen nedenle 8 yaşındaki oğlu A.C.N’ye ekmek bıçağını fırlattı.

Oğlunun bacağından yaralandığı gören baba A.N, olay yerine polis ve sağlık ekibi çağırdı.

Yaralı çocuk sağlık ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Anne E.N. polis ekiplerince gözaltına alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kurallara uymayanlara 43 bin lira ceza yağdı

Kurallara uymayanlara 43 bin lira ceza yağdı

Bayram ziyaretine giderken ölümden döndüler

Bayram ziyaretine giderken ölümden döndüler

Otoyolda korkutan yangın: Akaryakıt tankeriyle TIR çapıştı

Otoyolda korkutan yangın: Akaryakıt tankeriyle TIR çapıştı

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yumaklı'dan yangın açıklaması: "575 hektarlık alan zarar gördü"

Bakan Yumaklı'dan yangın açıklaması: "575 hektarlık alan zarar gördü"

Denizli'de silahlı saldırı: Baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi

Denizli'de silahlı saldırı: Baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...