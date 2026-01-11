Kayseri'de bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Selçuklu Mahallesi Uzungöl Sokak'ta ikamet eden F.Z, evine gelen erkek arkadaşı S.C. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.Z, bıçakla S.C'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, S.C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.