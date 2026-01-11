Kayseri'de bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
11.01.2026 20:04
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.
Selçuklu Mahallesi Uzungöl Sokak'ta ikamet eden F.Z, evine gelen erkek arkadaşı S.C. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine F.Z, bıçakla S.C'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, S.C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.