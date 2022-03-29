Kayseri'de bir kişi, 14 kişinin kuyuya atıldığını iddia etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, Orhan M. 112'yi arayarak sokak üzerinde bulunan kuyulara 14 kişinin atıldığını ihbar etti.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye giden ekipler, şahsı dinledikten sonra kuyularda inceleme yaptı.





"SESLER GELİYOR, DUYMUYOR MUSUNUZ?"

Kuyuların yanına yaklaşarak kulaklarını kapatan ve 'içerinden sesler geliyor, duymuyor musunuz' diyerek ortalığı birbirine katan şahıs, ekipleri hayrete düşürdü.

İtfaiye ekipleri de kuyuya inerek, inceleme yaptı. Yapılan incelemede kuyularda olumsuz bir duruma rastlanmadı. Orhan M. ifadesi alınması üzere karakola götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.