Kayseri'de bir okulda düzenlenen Nevruz etkinliği sonrası 250'ye yakın öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Yılmaz Akansu İlkokulu’nda Nevruz etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte öğrencilere bulgur pilavı dağıtıldı. Etkinliğin ardından evlerine dönen öğrencilerde bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayeti başladı. Yaklaşık 250 öğrenci ambulanslarla ve kendi imkanlarıyla hastanelere başvurarak, tedavi gördü.

Öğrencilerin tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulunan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, durumu ağır olan bir öğrencinin bulunmadığını söyledi.

Günaydın, "Şu anda Kayseri Şehir Hastanemizde 200’e yakın öğrenci burada. Sağlık müdürümüz, tıp fakültesi dekanımız, başhekimimiz, il milli eğitimi müdürümüz hepimiz buradayız. Olayı yakından takip ediyoruz. Şu anda bütün öğrencilerimizin bakımı ve tahlilleri yapıldı. Bunun yanında devlet hastanemizde olsun, tıp fakültemizde olsun yaklaşık 20’ye yakın öğrencimiz oraya başvurmuş. Sağlık ocaklarına başvuran öğrencilerimiz var. Takip ediyoruz" dedi.



Günaydın, 800 kişiye pilav dağıtıldığını da belirtti.