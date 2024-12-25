Kayseri'de boya kazanı patladı, 3 işçi yaralandı

Argıncık Kayabaşı Mahallesi 6385. Sokak'ta bulunan portatif metal çamaşır kurutmalığı üretilen imalathanedeki boya kazanında gaz sıkışmasından kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Patlamada yaralanan 3 işçi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



İş yerinde hasara yol açan patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.