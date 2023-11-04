Kayseri'de cinayet: Kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde M.U. isimli kadın, tartıştığı kocası Ahmet U.'yu göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Kayseri'de cinayet: Kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Kaldırım Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda M.U. bilinmeyen bir sebepten dolayı eşi Ahmet U. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.U., bıçak ile eşini göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de cinayet: Kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü - 1

Ekipler tarafından yapılan müdahalede Ahmet U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Ahmet U.'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Şüpheli M.U. da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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