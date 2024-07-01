Kayseri'de çocuğa taciz gerginliği: 63 sosyal medya hesabına soruşturma

Sosyal medya hesabından Kayseri'de yaşanan olaylarla ilgili paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "30 Haziran 2024 akşamı Kayseri’de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldı.
Paylaşım yapılan hesapların yüzde 37’sinin BOT; paylaşımların yüzde 68’nini ise provakatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi.
63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10’u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provakatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.
6 KİŞİ İSTANBUL'DA YAKALANDI
Soruşturma kapsamında İstanbul'da 6 şüpheli gözaltına alındı.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Suriyeli bir göçmenin 7 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği haberiyle toplanan kalabalık bazı araçları ters çevirdi, iş yerlerini ateşe verdi.
Olaylara 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralandı. Suriyeli şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Cinsel istismar olayının şüpheli ve mağdur tarafından 9 kişi, Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise mağdur çocuk, kardeşleri ve annesinin devlet korumasına alındığını açıkladı.
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