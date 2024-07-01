Kayseri'de çocuğa taciz gerginliği: 63 sosyal medya hesabına soruşturma

Sosyal medya hesabından Kayseri'de yaşanan olaylarla ilgili paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "30 Haziran 2024 akşamı Kayseri’de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldı.



Paylaşım yapılan hesapların yüzde 37’sinin BOT; paylaşımların yüzde 68’nini ise provakatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi.



63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10’u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor.



Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provakatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

6 KİŞİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 6 şüpheli gözaltına alındı.