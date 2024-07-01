Kayseri'de çocuğa taciz gerginliği: 63 sosyal medya hesabına soruşturma

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriyeli bir göçmenin 7 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği haberi ilçeyi ayağa kaldırdı. Gece, olaya tepki göstermek için toplanan kalabalık bazı araçları ters çevirdi, iş yerlerini ateşe verdi. Suriyeli şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden 343 bin paylaşım yapıldığını belirtti. Yerlikaya, 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kayseri'de çocuğa taciz gerginliği: 63 sosyal medya hesabına soruşturma

Sosyal medya hesabından 'de yaşanan olaylarla ilgili paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "30 Haziran 2024 akşamı Kayseri’de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldı.

Paylaşım yapılan hesapların yüzde 37’sinin BOT; paylaşımların yüzde 68’nini ise provakatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi.

63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10’u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provakatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı. 

6 KİŞİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğa taciz gerginliği: Araçları ters çevirip, iş yerlerini ateşe verdiler

Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğa taciz gerginliği: Araçları ters çevirip, iş yerlerini ateşe verdiler

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ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Suriyeli bir göçmenin 7 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği haberiyle toplanan kalabalık bazı araçları ters çevirdi, iş yerlerini ateşe verdi.

Olaylara 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralandı. Suriyeli şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Cinsel istismar olayının şüpheli ve mağdur tarafından 9 kişi, Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise mağdur çocuk, kardeşleri ve annesinin devlet korumasına alındığını açıkladı.

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