Kayseri’de çöp tartışması: Baba ile oğlu tabancayla vuruldu

Kayseri'de binanın önüne bırakılan çöp torbası nedeniyle çıkan tartışmada tabanca ile vurulan baba ile oğlu yaralandı.

Kayseri’de çöp tartışması: Baba ile oğlu tabancayla vuruldu

'nin Melikgazi ilçesinde A.K. ve komşusu baba Ali Osman Ö. ile oğlu Murat Ö. arasında binanın önüne bırakılan ‘çöp’ nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silah kavgaya dönüştü.

Kavgada, baba Ali Osman Ö. ve Murat Ö. tabancayla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi A.K. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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