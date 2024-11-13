Kayseri'de DAEŞ operasyonu
Kayseri'de terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de DAEŞ adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu A.İ'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Melikgazi ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin ikametinde bazı dijital materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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