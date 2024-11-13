Kayseri'de DAEŞ operasyonu

Kayseri'de terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de DAEŞ operasyonu
Arşiv

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu A.İ'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Melikgazi ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin ikametinde bazı dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Öne Çıkan Video

Gençlere parka attıkları çöpler temizletildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...