Kayseri'de DAEŞ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

Kayseri'de terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de DAEŞ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, üyelerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, örgüt içinde faaliyet yürüttüğü, örgüte finans sağladığı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 6 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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