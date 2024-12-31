Kayseri'de DAEŞ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
Kayseri'de terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DAEŞ üyelerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, örgüt içinde faaliyet yürüttüğü, örgüte finans sağladığı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 6 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Daeş
- Türkiye
- Kayseri
- Gözaltı