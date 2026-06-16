Kayseri'de deprem hareketliliği. Geceden bu yana 62 deprem meydana geldi

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde gece saatlerinden beri hareketlilik gözlemlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD ) alınan bilgiye göre, Pınarbaşı'nda ilçesinde akşam saatlerinden bu yana toplam 62 adet deprem meydana geldi.

Verilere göre, depremlerin en küçüğü 0,8 ve en büyüğü de 3,9 büyüklüğünde ölçüldü.

Meydana gelen depremlerde herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi.