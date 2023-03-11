Kayseri’de depremin hasarı artıyor: Ağır hasarlı yapı sayısı 851’e çıktı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde başlayan deprem furyası, Kayseri’nin Hacılar ilçesine bağlı Karpuzsekisi ve İncesu ilçesine bağlı Saraycık mahallelerinde meydana gelen depremlerle devam ediyor.

Ecemiş fay hattı üzerinde bulunan 2 bölgede depremler art arda meydana gelirken, bu depremler kent genelinde yoğun şekilde hissediliyor.



851 YAPI AĞIRHASARLI



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 13 bin 104 toplam müracaat sayısının 9 bin 135’i değerlendirildi. Ekipler tarafından incelemelerde 9 bin 135 yapının 5 bin 275’i hasarsız, 2 bin 970’i az hasarlı, 39’u orta hasarlı, 851’i de ağır hasarlı olarak değerlendirildi.



656'SI KONUT, 12'Sİ OKUL



Öte yandan, depremler sonrası ağır hasarlı olarak değerlendirilen 851 yapı kullanım şekline göre, 656 konut, 146 ahır/depo, 25 cami minaresi, 12 okul, 6 kamu yapısı, 4 ticarethane ve 2 tane de cami var. Ayrıca, ekiplerin incelemelerinde Yeşilhisar Belediye Başkanlığı Binası, Şehit Osman Börklü Lojmanı, Yahyalı Jandarma Komutanlığı Garaj Binası, Pınarbaşı Gümüşgün Ortaokulu Deposu, Tomarza Toklar Sağlık Ocağı Lojmanı ağır hasarlı olarak değerlendirildi.