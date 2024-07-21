Kayseri’de doğalgaz borusundaki patlamanın ardından yangın çıktı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerinin yanındaki doğalgaz borusunda saat 22.99 sıralarında patlama meydana geldi. Çevrede endişe aratan patlamanın ardından yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve doğalgaz şirketi ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, doğalgaz borusundan çıkan alevlere müdahale ederek, yakındaki iş yerine sıçramasını önledi.
Doğalgaz kutusundaki yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, doğalgaz ekipleri de gaz akışını durdurdu.
Patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.
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