Kayseri'de doğaseverler için saklı cennet: Hürmetçi Sazlığı keşfedilmeyi bekliyor

"Hürmetçi Sazlığı, doğal güzellikleri ve yılkı atlarıyla ziyaretçilerimize unutulmaz anlar yaşatıyor. Henüz ziyaret etmemiş olan herkes bu ortamı mutlaka görmeli. Bu eşsiz bölgeyi daha cazip hale getirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.''

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Hafta sonu gezileri için ideal bir seçenek olan bu bölge; doğası, mandaları ve özgürce koşan yılkı atlarıyla büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Özellikle gün batımında yılkı atlarının oluşturduğu görsel şölen, fotoğrafçılar için eşsiz kareler yakalama fırsatı sağlıyor.

Yeni evlenen çiftlerin unutulmaz anlarını ölümsüzleştirdiği bölge, sadece manzarasıyla değil, doğal yaşamı keşfetmek isteyenler için de benzersiz bir deneyim sunuyor.