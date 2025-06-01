Kayseri'de dolu: Tarım arazileri zarar gördü
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde dolu yağışı nedeniyle ekili araziler etkilendi.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde etkili olan dolu, tarım arazilerine zarar verdi.
İlçeye bağlı Gülbayır mahallesinde öğleden sonra dolu yağışı etkili oldu.
Bölgedeki kabak çekirdeği ve domates fidesi ekili araziler su altında kaldı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; yağışın Kayseri ve çevresinde gün boyu etkili olacağı öğrenildi.
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